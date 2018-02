Ordigni inesplosi nei cantieri, successo di partecipanti al convegno

Altri articoli in Cronaca

sabato, 3 febbraio 2018, 16:15

Verso le 15 di oggi una navetta del VaiBus e un'automobile sono rimaste danneggiate a causa di una pietra smossa lungo la strada.A essere danneggiate sono state la pedana per disabili del mezzo pubblico e una ruota dell'auto

sabato, 3 febbraio 2018, 15:35

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di criticità, con codice arancione per questa notte e parte della giornata di domani, domenica 4 febbraio, a causa delle diffuse e forti gelate che si verificheranno, soprattutto nelle zone interne, fino a quote collinari e per la...

sabato, 3 febbraio 2018, 13:47

La fortuna ha assistito Andrea Colombini questa mattina poco dopo le 9 sullo svincolo direzione Viareggio all'uscita della Bretella: la sua Mini-Cooper ha sbandato girando su se stessa e andando a invadere la corsia opposta

sabato, 3 febbraio 2018, 10:25

Le due artiste Francesca Franconeri ed Elisa Tamburrini impegnate nella mostra "Onexhibition" fino al 18 febbraio al Palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza San Martino, 7, si mettono a disposizione del pubblico, per alcuni interessanti laboratori gratuiti di arte

venerdì, 2 febbraio 2018, 18:28

Una perturbazione associata a una vasta area depressionaria porterà piogge su tutta la regione fino al pomeriggio di domani e sarà accompagnata da aria fredda che favorirà nevicate fino a quote collinari già dalla sera di oggi, venerdì 2 febbraio

venerdì, 2 febbraio 2018, 16:19

Si tratta di Mauro Rossetti Busa, originario di Lucca, 60 anni e residente a Sant’Anna. L'uomo è legato a gruppi anarchici della zona ed era già noto alle forze dell’ordine