Cronaca



Ordine dei medici: "Sicurezza in continuità assistenziale"

mercoledì, 28 febbraio 2018, 12:39

Alla luce degli ultimi episodi accaduti ai colleghi ed alle colleghe che svolgono turni di continuità Assistenziale sul territorio, l’Ordine dei Medici ritiene che siano necessarie, al fine di poter garantire i requisiti minimi di sicurezza, le seguenti misure:

Messa in sicurezza, secondo le norme previste dall’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N), di tutte le sedi di Continuità Assistenziale presenti nei territori della Piana di Lucca e della Valle del Serchio. Qualora alcune sedi non avessero la possibilità di applicare i termini di sicurezza entro i 60 giorni stabiliti, si renderà necessario lo spostamento della sede di Continuità Assistenziale di quella zona in un luogo che risponda ai requisiti di sicurezza essenziale richiesti;

Ripristino del call-center telefonico unico, gestito da un medico che risponda alle chiamate dei cittadini, che filtri le richieste sia per le visite ambulatoriali sia per eventuali visite domiciliari e che monitori gli spostamenti dei colleghi sul territorio sia nei turni diurni che notturni;

Accorpamento dopo le ore 24 dei medici in servizio nelle varie sedi di Continuità Assistenziale della Piana di Lucca in un’unica struttura rispondente ai criteri di sicurezza richiesti dall’Accordo Collettivo Nazionale, prevedendo, in tale sede, anche la presenza di una guardia giurata;

Creazione di un programma di educazione della popolazione sulle competenze del medico di Continuità Assistenziale, come già è stato fatto per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, con la creazione di una vera Carta dei Servizi con diritti, doveri, orari e competenze della Continuità Assistenziale.