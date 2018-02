Piogge e temporali, codice giallo per rischio idrogeologico

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 1 febbraio 2018, 18:13

L’obiettivo del Piano, elaborato in stretta aderenza alle caratteristiche infrastrutturali della galleria stessa e delle aree circostanti e con riferimento ai possibili scenari incidentali (dalla semplice avaria del treno in galleria alle ipotesi di deragliamento, collisione o incendio), è stato quello di prevedere le più celeri ed efficaci forme di...

giovedì, 1 febbraio 2018, 16:33

Venerdì 2 febbraio alle ore 15 presso i locali della Scuola Edile Lucchese in Via della Fornacetta 458, l'Ordine degli Ingegneri di Lucca ha organizzato un seminario informativo sulla delicata tematica del "Rinvenimento degli ordigni Inesplosi nei cantieri di lavoro"

giovedì, 1 febbraio 2018, 15:31

Proseguono i lavori per la realizzazione di nuove piste ciclo-pedonali sul territorio comunale. Dopo quelle di viale Cadorna, di via di Tiglio-via Carlo Piaggia e di via Civitali, ora è terminato anche il nuovo tratto di pista ciclabile a Sant’Anna. E' costato 121 mila 800 euro

giovedì, 1 febbraio 2018, 14:29

Inguardabile. Insopportabile. Insostenibile. Ingiustificabile. Cosa? La discarica abusiva al campo zingari di via delle Tagliate, accanto all'ingresso della pista di atletica e al cimitero comunale. Come fa la giunta Tambellini a tollerarla?

giovedì, 1 febbraio 2018, 11:36

“Promuovere l’eccellenza italiana all’estero”. E’ uno degli obiettivi del programma che Ilaria Del Bianco, presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo, aveva proposto all’Assemblea 2017 dell’UNAIE (Unione Nazionale Associazioni Immigrati Emigrati) di Riva del Garda che l’aveva scelta come presidente

giovedì, 1 febbraio 2018, 10:11

Sabato 3 febbraio, con inizio alle ore 17, a ingresso libero, nella Sala conferenze della sede della sezione lucchese del Coni (via Einaudi 80, a Sant’Anna), si svolgerà un incontro per comprendere meglio una delle nuove ‘sfide’ scientifiche e, cioè, come il sistema immunitario reagisce durante la prestazione sportiva