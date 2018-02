Cronaca



Piste ciclo-pedonali: pronto il nuovo tratto tra via Nerici e via Vecchi Pardini a Sant’Anna

giovedì, 1 febbraio 2018, 15:31

Proseguono i lavori per la realizzazione di nuove piste ciclo-pedonali sul territorio comunale. Dopo quelle di viale Cadorna, di via di Tiglio-via Carlo Piaggia e di via Civitali, ora è terminato anche il nuovo tratto di pista ciclabile a Sant’Anna.

I lavori hanno riguardato in particolare il percorso compreso tra via Nerici e via Vecchi Pardini, per complessivi 170 metri di lunghezza. L'intervento, che è stato reso possibile grazie alla scelta operata direttamente dai cittadini attraverso il percorso dei Lavori pubblici partecipati, ha consentito di prolungare ulteriormente la pista ciclo-pedonale che corre lungo il lato Nord della via Sarzanese e che costituisce un importante collegamento interno al quartiere di Sant'Anna e verso il centro storico cittadino. La pista ciclo-pedonale sarà oggetto di un ulteriore prolungamento, tra via Vecchi Pardini e viale Einaudi, grazie agli interventi di riqualificazione complessivi previsti dal Piu di Sant'Anna.

I lavori a questo tratto di pista ciclabile sono andati avanti per alcune settimane e sono stati completati dal posizionamento di otto nuovi punti luce che verranno accesi a partire da questa sera. L’intervento ha anche reso possibile la creazione di uno stallo di sosta gratuito dedicato ai diversamente abili e tre stalli di sosta a pagamento: ciò permette di incrementare e agevolare la rotazione nei parcheggi destinati prevalentemente a quanti si recano alle diverse attività commerciali presenti.

Per questo intervento il Comune ha investito risorse pari a 121 mila 800 euro.