Polizia municipale, Diccap e Cisl: "La nuova turnazione dei vigili avrà un impatto sul fondo dei lavoratori"

venerdì, 16 febbraio 2018, 19:23

Un'altra puntata della delegazione trattante sul tema delle nuove turnazioni dei vigili urbani di Lucca. Un confronto teso a tratti quello di oggi, durante il quale le parti - amministrazione comunale e sindacati - non si sono avvicinate. Con un elemento nuovo, annunciato dall'amministrazione.



"Ci hanno spiegato - dichiarano Ivan Polacci di Diccap e Stefano Leporale di Cisl - che la nuova turnazione dei vigili avrà un impatto sul fondo salario accessorio di 5mila euro all'anno. Quindi ricadrà sul fondo dei lavoratori del Comune andando a incidere sulla produttività generale".



Una manovra che non piace e che, oltretutto, costa. "Nel prossimo incontro della delegazione trattante, fissato il 7 marzo, andremo a esaminare questo aspetto e poi anche quello relativo agli 8 agenti in più che, secondo l'amministrazione sarebbero in servizio ogni giorno con la nuova organizzazione. C'è qualcosa che stona, anche perchè il personale numericamente non varia, chiariremo a fondo anche questo aspetto nel prossimo incontro".



"Ci hanno spiegato - sottolineano i due referenti sindacali - che il quarto turno di notte verrebbe attivato soltanto in concomitanza di manifestazioni e eventi, quindi in via eccezionale".



Il punto resta, secondo Leporale e Polacci, quello delle mancate assunzioni. "La politica del Comune in materia di assunzioni è stata sbagliata negli ultimi anni e ha portato a questi risultati. Consideriamo - spiegano - che in organico siamo 76, ma operativi in servizio siamo circa 8 meno, tra agenti in aspettativa e quelli distaccati anche presso il tribunale, tra cui anche un ispettore che è ora nel comparto amministrativo".



"Il Comune nell'arco dell'anno ha annunciato tre assunzioni attingendo dalle graduatorie in essere, questo a fronte di 5-6 pensionamenti avvenuti, e di altri 2-3 pensionamenti in arrivo nei prossimi mesi. Un altro conto che non può tornare.".



Altro punto essenziale è quello legato alla "clessidra". "Siamo intenzionati a capire con quale modalità di relazioni sindacali il Comune intende portare avanti la trattativa _ così Cisl e Diccap _ : se al 60esimo giorno di trattative l'intenzione dell'amministrazione è quella di chiudere il discorso e di andare avanti comunque o se, al contrario, hanno intenzione di affrontare argomenti che sono sul tavolo da tempo, tra cui la reperibilità".