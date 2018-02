Cronaca



"Quieres casarme?" E sulle Mura compare il fatidico "Sì!"

mercoledì, 14 febbraio 2018, 14:48

di gabriele muratori

Non si è fatta attendere troppo la risposta da parte di colei (o colui) che qualche sera fa ha letto sul bellissimo sfondo illuminato delle Mura di Lucca, l'interrogativa ed eloquente domanda "Quieres casarme?" che in spagnolo vorrebbe dire "Vuoi Sposarmi?". Ebbene, botta e risposta si sono risoluti subito e nella stessa moneta, dove oltretutto non sarà stato affatto un caso che l'aspettata fatidica risposta sia stata replicata proprio sotto il cielo stellato della notte di San Valentino, la tradizionale festa di tutti gli innamorati. Difatti, al calar del buio di ieri notte, sempre nella stessa bellissima location della Mura di Lucca, lungo il viale Giusti, si è potuto leggere la proiezione dell'eloquente "Sì!", rafforzato addirittura da un punto esclamativo. Un'emozionante storia d'amore, che pare sia iniziata al meglio, e che vede la città di Lucca protagonista indiscutibile del destino amoroso della coppia misteriosa, forse italo/ispanica. A questo punto, resta il lavoro di fantasia da parte di tutti, continuando ad immaginare un lieto proseguo per una storia bellissima ed emozionante che vede la città dell'arborato cerchio realizzatrice di un sogno.