Raccolta differenziata, più controlli nel centro storico: da inizio anno già elevate 67 sanzioni

Altri articoli in Cronaca

sabato, 17 febbraio 2018, 09:50

Brutto incidente ma fortunatamente senza gravi conseguenze per un giovane automobilista di circa 25 anni che questa mattina verso le 8.00, stava transitando con la sua Renault Clio sulla via di Moriano, nei pressi dell'imbocco per il ponte Dalla Chiesa

venerdì, 16 febbraio 2018, 19:23

Un'altra puntata della delegazione trattante sul tema delle nuove turnazioni dei vigili urbani di Lucca. Un confronto teso a tratti quello di oggi, durante il quale le parti - amministrazione comunale e sindacati - non si sono avvicinate. Con un elemento nuovo, annunciato dall'amministrazione

venerdì, 16 febbraio 2018, 16:58

Lorenzo Bertolucci, caporedattore e volto noto di NoiTv e Rete Versilia News, lascia il piccolo schermo e approda all'ufficio stampa e comunicazione dell'azienda capannorese Sinergest

venerdì, 16 febbraio 2018, 16:39

Saranno attivati a partire da lunedì 19 febbraio i due nuovi varchi elettronici di accesso alla Ztl, collocati uno in via del Fosso e uno in via del Gonfalone

venerdì, 16 febbraio 2018, 14:34

Opportunità lavorative per i detenuti previste dall'accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e l'Umbria, siglato stamani dall'assessore regionale al diritto alla salute e al sociale e da Antonio Fullone, provveditore del Prap

venerdì, 16 febbraio 2018, 11:52

A cinquanta anni dalla sua fondazione l’Associazione Lucchesi nel Mondo, tramite il fitto e diffuso reticolo organizzativo all’estero, rappresenta un’opportunità concreta per il territorio lucchese di attrarre interesse economico, culturale e turistico