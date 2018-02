Cronaca



Riqualificazione di via Civitali: dopo i lavori alla pista ciclabile in questi giorni si asfalta la strada

mercoledì, 7 febbraio 2018, 14:59

Sarà terminata in questi giorni con le asfaltature la prima tranche dei lavori di riqualificazione di via Matteo Civitali a San Marco, che è costata 250.000 euro e che è stata inserita fra gli interventi prioritari dell’amministrazione comunale grazie alla richiesta dei cittadini che hanno preso parte ai Lavori pubblici partecipati.

I lavori hanno riguardato principalmente la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale sul lato ovest della strada che immette sui viali di circonvallazione. Gli interventisono iniziati nel mese di luglio e sono terminati all'inizio di dicembre dello scorso anno. Il nuovo tracciato, lungo mezzo chilometro, è largo due metri e cinquanta e presenta rampe di accesso ai marciapiedi in corrispondenza dei passi, delle strade incrociate e degli attraversamenti pedonali. E' stata realizzata una zona a verde che delimita il nuovo percorso ciclabile, dove sono state messe a dimora 39 piante della specie Carpinus Pyramidalis (la stessa utilizzata sui viali di circonvallazione e viale Cadorna) e Abelia Grandiflora. L’intera pista è stata asfaltata con asfalto natura.

La Ditta Ceragioli Costruzioni, subappaltatrice dei lavori della Conglomerati Spa che si era aggiudicata l'appalto, nella giornata di ieri (6 febbraio) ha in iniziato le opere di scarifica del vecchio asfalto e fra oggi (7 febbraio) e domani (8 febbraio), condizioni meteo permettendo, provvederà alla riasfaltatura della corsia di via Civitali a margine della pista ciclabile, di tratti della corsia opposta e della porzione di via San Marco in corrispondenza dell'impianto semaforico. Per questo sono previste alcune limitazioni al traffico nella zona. In particolare verrà ristretta la carreggiata su via Matteo Civitali per il tempo strettamente necessario alle operazioni di asfaltatura e limitatamente ai tratti via via interessati dai lavori. Sarà inoltre sospeso il transito in via Passaglia e via San Marco, anche in questo caso per il tempo strettamente necessario alla esecuzione dei lavori in prossimità delle due strade.