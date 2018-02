Cronaca



Sbanda con l'auto e invade l'altra corsia all'uscita della Bretella, Andrea Colombini miracolosamente illeso

sabato, 3 febbraio 2018, 13:47

Importante, poi, è poterle raccontare. Andrea Colombini, direttore d'orchestra e promoter di eventi musicali, se l'è davvero vista brutta questa mattina poco dopo le 9 all'uscita della Bretella appena imboccato klo svincolo che conduce a Viareggio. Proprio in curva l'auto su cui viaggiava, la sua inseparabile Mini-Cooper ha sbandato effettuando un firo di 360° e finendo sulla corsia opposta. Fortuna ha voluto che nessun veicolo sopraggiungesse in quel momento. "Ho avuto paura come mai mi era capitato - racconta Colombini - Ho sfatto la fiancata destra dell'auto, ma quello che conta è che sono ancora qui a raccontarlo. E' stato un miracolo e pensare che andavo piano, l'asfalto era liscio e bagnato, la macchina ha girato su se stessa e menomale che sono riuscito a riprenderla anche se non ho potuto evitare di finire contro il guard-rail".