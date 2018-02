Si avvicinano i campionati italiani di cross: rifiuti e incuria, è questo il biglietto da visita di Lucca?

Altri articoli in Cronaca

martedì, 20 febbraio 2018, 17:33

Con oltre 800 armadi stradali collegati con centinaia di chilometri di cavo in fibra ottica, la banda ultralarga di TIM si è sviluppata progressivamente nella provincia di Lucca raggiungendo ad oggi ben 23 comuni, tra cui ovviamente il capoluogo.

martedì, 20 febbraio 2018, 13:17

Il garante dell’informazione e della partecipazione del Comune di Lucca avvisa che giovedì 22 febbraio 2018 ore 17.30, presso la Biblioteca popolare di San Concordio, in via Urbicciani 362, si terrà l'assemblea pubblica dedicata al Piano di recupero in località Massa Pisana e alla contestuale variante al Regolamento urbanistico

martedì, 20 febbraio 2018, 13:03

Sono state consegnate le offerte raccolte durante la Festa di Natale alla Caffetteria San Colombano sulle Mura Urbane. Da oltre 25 anni il Gruppo Storico organizza questa simpatica serata per aiutare persone e associazioni più bisognose

lunedì, 19 febbraio 2018, 17:07

Una nota del ministro della salute all'ANCI chiarisce la procedura per tutti i Comuni. Prevenzione vaccinale: il 10 marzo scade il termine per presentare i documenti. Basterà la copia della richiesta di vaccinazione alla ASL per non interrompere l'anno scolastico

lunedì, 19 febbraio 2018, 12:53

Il gruppo micologico "Massimiliano Danesi" che ha sede in piazza della Stazione a Ponte a Moriano presenta le escursioni di “Apuantrek 2018”, che prenderanno il via il prossimo 25 febbraio per chiudersi, dopo ben 46 appuntamenti a gennaio 2019

lunedì, 19 febbraio 2018, 12:04

Le risorse che il fondo nazionale per l'educazione da zero a sei anni destina alla Toscana, in tutto circa 14 milioni di euro, saranno utilizzate dalla Regione per ridurre le tariffe degli asili nido e dei servizi all'infanzia