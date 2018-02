Cronaca



Sicurezza sulle Mura Urbane: 32 nuovi cartelli, in cinque lingue, segnalano i pericoli e invitano alla prudenza

lunedì, 26 febbraio 2018, 16:18

Da questa mattina sono iniziati i lavori di montaggio dei nuovi cartelli di avviso “pericolo caduta” in cinque lingue (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo) che serviranno a informare soprattutto chi non conosce le Mura di Lucca (turisti e viaggiatori) sui pericoli e sui divieti che caratterizzano il monumento più grande e popolare della città.

I cartelli metallici saranno in totale 32, con un dimensione di 50 x70 centimetri, montati su pali verniciati alti circa due metri; saranno disposti a tutti gli accessi al perimetro della passeggiata delle mura segnalando la presenza di banchine prive di protezione e soprattutto il divieto di salire sui parapetti. A questo divieto si aggiungono quelli di campeggiare ed accendere fuochi e inoltre la prescrizione di circolare con le biciclette a velocità moderata avvisando della possibilità di sanzione per i trasgressori.

L'intervento messo in atto dall'Opera delle Mura segue quanto deliberato dal Consiglio comunale nella primavera 2016, dopo il susseguirsi di alcuni incidenti che hanno coinvolto soprattutto bambini e turisti. Il Consiglio aveva chiesto esplicitamente di “garantire la presenza di cartelli in più lingue, di segnalazione pericolo caduta, da apporre a ogni punto di accesso al tracciato delle Mura”. Da allora l'Opera delle Mura ha messo in atto anche monitoraggio dei punti più pericolosi, coinvolgendo la Soprintendenza sulla progettazione degli interventi da compiere per garantire la massima sicurezza senza stravolgere l'aspetto storico del monumento. L'informazione per i turisti, soprattutto quelli stranieri, rappresenta il primo aspetto indispensabile a prevenire incidenti, richiamando i visitatori a non intraprendere comportamenti pericolosi, e a considerare le mura come un parco pubblico particolare, perché nato come strumento di difesa militare.

I lavori sono iniziati questa mattina dalle rampe del baluardo San Donato e, condizioni meteo permettendo, si concluderanno entro la settimana.