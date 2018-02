Cronaca



Spaccia coca a S.Alessio, tunisino in carcere

giovedì, 22 febbraio 2018, 12:50

Nel pomeriggio le volanti hanno arrestato uno spacciatore tunisino trovato in possesso di 12 grammi di cocaina e 2 grammi di eroina. L'arresto è avvenuto nella zona boschiva di Sant' Alessio.



Dopo aver ricevuto informazioni da due tossicodipendenti sul luogo in cui questi si stavano recando, le pattuglie si sono avvicinate con discrezione alla zona indicata parcheggiando le volanti poco distante. Quindi gli agenti si sono avvicinati a piedi all' interno della boscaglia cercando di nascondersi per quanto possibile, fino a quando tre soggetti si sono accorti della loro presenza e di sono dati alla fuga.



Gli agenti si sono lanciati all' inseguimento nel pieno della vegetazione riuscendo a bloccarne uno. Nelle tasche aveva due involucri di cocaina per un peso totale di 12 grammi e un involucro di eroina da 2 grammi, 130 euro in banconote (frutto dello spaccio).



Il tutto è stato sequestrato. Domani si terrà la direttissima.



Per il tunisino disposta la custodia cautelare in carcere.