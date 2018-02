Successo per l'incontro Desk Brasile tra i commercialisti brasiliani e i colleghi di Lucca

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 28 febbraio 2018, 15:12

Stamani a Palazzo Ducale si è svolta una videoconferenza tra gli addetti del Servizio Protezione civile della Provincia e i funzionari della Prefettura con i referenti della Regione Toscana durante la quale è stato fatto il punto sulla situazione meteo e sull'emissione dell'allerta

mercoledì, 28 febbraio 2018, 14:44

Per l'ondata di freddo eccezionale che sta interessando anche la Toscana la direzione generale dei diritti di cittadinanza e coesione sociale, su indicazione del presidente e dell'assessore al diritto alla salute, ha inviato alle aziende sanitarie una circolare che indica tutte le azioni da promuovere per garantire il pieno e...

mercoledì, 28 febbraio 2018, 14:11

Dalla tarda serata di oggi la concomitanza di un afflusso di aria calda e umida dai settori sud-occidentali con l'afflusso di aria molto fredda e secca nei bassi strati favorirà, per la giornata di domani, giovedì 1 marzo, nevicate fino in pianura, soprattutto sulle zone centro-settentrionali della regione.

mercoledì, 28 febbraio 2018, 12:39

Alla luce degli ultimi episodi accaduti ai colleghi ed alle colleghe che svolgono turni di continuità Assistenziale sul territorio, l’Ordine dei Medici ritiene che siano necessarie, al fine di poter garantire i requisiti minimi di sicurezza, alcune misure

martedì, 27 febbraio 2018, 17:47

La presidente della Società Medico Chirurgica Lucchese, Daniela Melchiorre, interviene in merito all’ultimo episodio verificatosi all’ambulatorio del Campo di Marte

martedì, 27 febbraio 2018, 14:04

La Toscana è ancora interessata da un flusso di correnti fredde orientali. Domani è previsto un graduale aumento delle nubi che favorirà deboli nevicate fino in pianura in tarda serata a partire dalla costa. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale estende il codice giallo per ghiaccio e...