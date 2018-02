Cronaca



Unaie promuove le eccellenze italiane nel mondo

giovedì, 1 febbraio 2018, 11:36

“Promuovere l’eccellenza italiana all’estero”. E’ uno degli obiettivi del programma che Ilaria Del Bianco, presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo, aveva proposto all’Assemblea 2017 dell’UNAIE (Unione Nazionale Associazioni Immigrati Emigrati) di Riva del Garda che l’aveva scelta come Presidente. Il motivo è chiaro, c’è un’Italia che per le sue competenze e risultati raggiunti, parla un linguaggio universale che va supportato e proposto ovunque, per creare nuove sinergie e nuovi campi d’interesse e conoscenza. Ora si procede nel dare concretezza ai progetti, come annunciato alla riunione del Consiglio direttivo di sabato scorso a Mestre, dove ha partecipato anche l’associazione Lucchesi nel Mondo. L’obiettivo più impegnativo che si pone il massimo organo di gestione dell’associazione, è quello di dar vita, coordinando le azioni organizzate dai singoli soggetti aderenti, ad una promozione capillare e incisiva, che si dovrebbe svolgere nella seconda parte dell’anno. Sarà un’occasione importante per creare nuove sinergie ed una rete che accomuni soggetti mossi dalle medesime finalità.

Ecco perché, durante la riunione di sabato scorso, dopo le comunicazioni di carattere generale sull’attuale situazione politica e sulla gestione interna delle associazioni aderenti, il confronto ha inteso valutare le diverse proposte portate al vaglio del Consiglio, tutte tese a rafforzare la presenza dell’UNAIE, con le idee ed i programmi, sia a livello nazionale sia internazionale.

“Ci sono argomenti che più di altri ci impegnano – ha dichiarato la Presidente Del Bianco – vedi il nodo delle nuove mobilità professionali, che sono diventate, per i numeri sempre crescenti degli espatriati, uno dei temi più dibattuti, non solo nel panorama dell’associazionismo di emigrazione”. E quindi, la prima azione concreta, proposta ed accettata sabato, sarà quella di pubblicare sul sito UNAIE un vademecum per coloro che intendono recarsi all’estero, che riprende parte della similare pubblicazione edita dall’Associazione Bellunesi nel Mondo.

Altro tema di particolare attualità, le elezioni politiche. Anche in questo caso, l’UNAIE elaborerà un sintetico documento che intende “riaffermare – spiega ancora la Del Bianco - il presupposto indiscutibile che vede l’associazionismo di emigrazione quale principale soggetto in grado di rappresentare le istanze dei connazionali all’estero, sia per la sua vicinanza alla comunità, sia per lo spirito volontaristico su cui fonda il suo operato ma anche per l’apartiticità che lo contraddistingue come luogo di incontro e di ascolto aperto a tutti. Noi raccogliamo le interpellanze e le necessità degli Italiani nel mondo, emigrati ed oriundi, e dei soggetti che operano direttamente per le comunità e nelle comunità di connazionali. Da qui la nostra forza e la nostra competenza”. Tale documento sarà inviato alle segreterie dei partiti che concorreranno alle prossime elezioni e costituirà, ad elezioni avvenute, il presupposto di successivi incontri interlocutori con i nuovi parlamentari eletti, sia all’estero che nei territori di operatività delle singole associazioni, sia con le articolazioni governative.