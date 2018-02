Unaie stila un documento programmatico in favore degli italiani all’estero e dell’associazionismo di emigrazione

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 16 febbraio 2018, 19:23

Un'altra puntata della delegazione trattante sul tema delle nuove turnazioni dei vigili urbani di Lucca. Un confronto teso a tratti quello di oggi, durante il quale le parti - amministrazione comunale e sindacati - non si sono avvicinate. Con un elemento nuovo, annunciato dall'amministrazione

venerdì, 16 febbraio 2018, 16:58

Lorenzo Bertolucci, caporedattore e volto noto di NoiTv e Rete Versilia News, lascia il piccolo schermo e approda all'ufficio stampa e comunicazione dell'azienda capannorese Sinergest

venerdì, 16 febbraio 2018, 16:39

Saranno attivati a partire da lunedì 19 febbraio i due nuovi varchi elettronici di accesso alla Ztl, collocati uno in via del Fosso e uno in via del Gonfalone

venerdì, 16 febbraio 2018, 14:34

Opportunità lavorative per i detenuti previste dall'accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e l'Umbria, siglato stamani dall'assessore regionale al diritto alla salute e al sociale e da Antonio Fullone, provveditore del Prap

venerdì, 16 febbraio 2018, 10:31

Continua la stagione dello sci sulla montagna toscana. Le basse temperature mantengono la neve in perfette condizioni e la sciabilità è ottima in tutte le località

venerdì, 16 febbraio 2018, 09:35

Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della Sanità e, per quanto riguarda le attività connesse all'assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili