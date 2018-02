Cronaca



Vaccini, genitori per la libera scelta contro il comune

venerdì, 23 febbraio 2018, 20:10

Il gruppo dei genitori per la libera scelta di Lucca esprime imbarazzo e costernazione nel denunciare che sul sito del comune di Lucca alla voce "Comunicati Stampa" si possa leggere una dichiarazione che indica alla scadenza del 10 marzo l’obbligatorietà per tutti i genitori di consegnare alla scuola documentazione inerente la situazione vaccinale dei loro figli.



"Si ricorda - si legge in una nota del gruppo - che nella legge 119/2017 la scadenza del 10 Marzo, citata nelle disposizioni transitorie, viene indicata solo per coloro che all'inizio dell’anno scolastico hanno prodotto autocertificazione delle vaccinazioni già effettuate; per tutti gli altri non è prevista la la consegna di alcun documento".

"Inoltre - prosegue - si sottolinea che nell’accordo regionale toscano sottoscritto tra ANCI, Ufficio regionale scolastico e ASL si evidenzia che “nelle more della conclusione dell’iter asl-famiglie i bambini possono frequentare regolarmente”. Alla luce di tutto ciò si chiede con urgenza la rimozione della comunicazione pubblicata sul sito del Comune in data 19/02/2018 avente titolo “Prevenzione vaccinale: il 10 marzo scade il termine per presentare i documenti” perché non in linea con i vigenti dettami normativi. Nella stessa compare anche la nota del Ministro Lorenzin che non solo al 10 Marzo chiede la consegna di documenti non dovuti, ma sostiene senza base normativa che la documentazione valida, al fine di scongiurare provvedimenti di esclusione per i minori tra zero e sei anni momentaneamente non vaccinati, sia un documento della ASL che attesterebbe la fissazione di un appuntamento successivo a quella data".



"Nel ricordare - conclude - che in questi mesi la ASL non è stata in grado di rispondere alla maggior parte delle famiglie, le quali quindi non sono in possesso, al momento, di una siffatta documentazione, ci spiace sottolineare che l’affermazione del Ministro oltre a non avere nessun riferimento normativo, è in netto contrasto con ciò che prevede la legge 119/2017 nella quale, tra l’altro, non è prevista la possibilità di escludere i minori per il corrente anno scolastico. A sostegno della veridicità di questo comunicato alleghiamo la comunicazione prodotta dalla Direzione Socio Educativa del Comune di Roma in data 21/02/2018 recante numero di protocollo 32641".