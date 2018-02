Cronaca



Visita al quartiere Giardino da parte della commissione sociosanitaria

giovedì, 22 febbraio 2018, 18:17

La commissione sociosanitaria mercoledì 14 febbraio si è riunita al quartiere“Giardino”. Tra gli obiettivi prioritari che la commissione si è posta c’è infatti quello della visita ai quartieri periferici della città, per verificare e mettere a fuoco problematiche e potenzialità e comunque per stabilire dei contatti con le varie realtà del territorio.

La visita quindi, non sollecitata ma nata da questa esigenza, è stata effettuata,scegliendo come prima meta il Giardino, quartiere che in questi ultimi anni ha subìto un forte cambiamento e che è stato spesso al centro della cronaca. Il quartiere si presenta ora con una nuova fisionomia rispetto a qualche anno fa, grazie al cosiddetto "Contratto di Quartiere", il progetto di riqualificazione di questa zona urbana di Lucca.

Era presente la commissione sociosanitaria al completo, l’amministratore dell’Erp Bertoncini con l’ingegnere Lorenza Cardona e il Dottor Aldo Intaschi della “Fondazione Casa”.

L’ingegnere Cardona nella saletta della “Fondazione casa”, utilizzata come centro di socializzazione del quartiere, ha mostrato l’evoluzione del “Giardino” dal 2014, anno di inizio del rifacimento, sino allo stato attuale, con l’abbattimento di edifici fatiscenti e di baracche abusive che caratterizzavano il quartiere. I residenti, pur convenendo sulla bontà complessiva degli interventi e ringraziando per quello che è stato fatto, hanno presentato a serie di problemi (sistemazioni dei prati , asfaltatura che presenta delle depressioni, problemi di rifinitura nelle case in particolare di quelle che debbono essere ancora consegnate) al dott. Bertoncini.

“La visita è servita alla commissione per capire la situazione del quartiere – ha dichiarato il presidente della commissione Pilade Ciardetti – . Dopo i lavori c’è stata una grande trasformazione: il Giardino ha assunto una fisionomia nuova; è decisamente più bello, meglio strutturato.Ci sono ancora problemi da risolvere, ma stiamo cercando di farlo, favorendo un clima di collaborazione”.

La visita ha permesso di toccare con mano le trasformazioni in atto al Giardino, che finalmente oggi si avvia ad integrarsi positivamente nella vita della città

Nel prossimo futuro sarà di fondamentale importanza un lavoro di integrazione e di collaborazione più serena e propositiva da parte di tutti, vista l’eterogeneità degli inserimenti presenti