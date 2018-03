Cronaca



16 marzo 1978: una strage per la quale non tutti hanno pagato

giovedì, 15 marzo 2018, 19:35

di aldo grandi

Era il 16 marzo 1978. Chi scrive abitava in viale delle Milizie 19, quartiere Prati. Quella mattina, avendo abbandonato la scuola per una sorta di crisi esistenziale, all'età di 17 anni si involò come ogni mattina verso piazza Cavour e, attraversato il ponte sul Tevere, raggiunse piazza Fontanella Borghese dove aveva sede l'azienda presso la quale collaborava nel magazzino spedizioni. Quel giorno, seduto al tavolo con il collega più grande, radio accesa come sempre a tenergli compagnia, le trasmissioni furono interrotte dalla voce dello speaker che annunciò la strage di via Fani. Dalla bocca di quel giovane ex studentello novello magazziniere si levò un grido di giubilo, ma quel grido si smorzò di fronte al modo in cui il superiore lo redarguì.

Passarono sette anni da quel giorno e l'autore di quel gesto, di quello sbraito convolò a nozze con la figlia di Giuseppe Ricci da San Paolo di Jesi, fratello di Domenico Ricci, l'autista di Aldo Moro ucciso a via Fani. Il dolore di quella morte era rimasto nel cuore e nella mente del fratello che, anche lui nei carabinieri con il grado di appuntato, preferì lasciare l'Arma.

Nel 2002 e nel 2006, molti anni, un'infinità dopo, quel giovane incosciente conobbe e più volte incontrò prima Valerio Morucci, uno dei quattro che spararono a via Fani, poi ospitò, addirittura, in casa per una settimana Raffaele Fiore, altro killer di quel 16 marzo, anche lui per un libro che sarebbe uscito nel 2007 dal titolo L'ultimo brigatista.

Ma l'ultimo brigatista, in realtà, non era solo Raffaele Fiore, detenuto in semilibertà all'epoca e mai pentitosi. C'erano, in quel libro, altri ex brigatisti che, quel giorno, presero parte all'operazione di terrorismo che ha sconvolto la Repubblica italiana. Uno era Alvaro detto Varo Loiacono, figlio di un alto dirigente del Pci e l'altro Alessio Casimirri, figlio del portavoce di tre papi (Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI). Entrambi non hanno scontato un solo giorno di carcere per la morte di Moro e la strage di via Fani.

Loiacono è cittadino svizzero grazie alla mamma mentre Casimirri è fuggito all'estero grazie alle coperture e alle entrate che aveva in Vaticano e vive in Nicaragua dove ha aperto alcuni ristoranti a Managua nei quali serve il pesce che lui stesso, sin da adolescente innamorato della pesca subacquea, catturava. Le foto che pubblichiamo sono state tratte dal suo profilo facebook. Ha, nelle immagini, ancora i baffi così come li aveva nelle foto segnaletiche dell'epoca.

(segue)