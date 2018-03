Cronaca



8 marzo: la polizia di stato nelle piazze per le donne

giovedì, 8 marzo 2018, 17:10

Ancora un'altra giornata in piazza per la polizia di stato, stamattina, insieme agli altri protagonisti del codice rosa, in Piazza Napoleone, a Lucca, per festeggiare le donne con l'impegno di sempre: quello di accogliere, ascoltare ed aiutare.

Tanti i cittadini, donne e uomini, che si sono avvicinati al banchetto allestito con l'aiuto della Croce Rossa Italiana: per un saluto, per qualche domanda o, anche solo, per ricevere il volantino della campagna della Polizia di Stato “Questo non è amore” e, insieme al volantino, il fiore giallo, cucito a mano dalla donne del protocollo rosa: un fiore, simbolo della lotta che gli operatori del codice rosa conducono ogni giorno, in collaborazione con la Polizia di Stato.

Dalla Polizia di Stato, buona festa a tutte le donne.