Affluenza alle urne: aggiornamento alle ore 19

domenica, 4 marzo 2018, 19:56

Il Ministero dell’Interno ha da poco reso nota l’affluenza ai seggi di queste elezioni politiche delle ore 19. A livello nazionale il dato è quello del 58,57 per cento, mentre in Toscana ha votato il 63,88 per cento degli aventi diritto di voto e quindi superiore di per sé alle media nazionale. Stesso discorso può essere fatto, seppur con due punti in meno per la provincia di Lucca, dove al momento ha espresso il proprio voto il 61,73 per cento.

CAMERA

LUCCA

alle ore 12: 19,42 per cento

alle ore 19: 60,70 per cento

ALTOPASCIO

alle ore 12: 17,51 per cento

alle ore 19: 55,71 per cento

CAPANNORI

alle ore 12: 20,84 per cento

alle ore 19: 63,96 per cento

PORCARI

alle ore 12: 14,85 per cento

alle ore 19: 48,83 per cento

MONTECARLO

alle ore 12: 19,36 per cento

alle ore 19: 57,16 per cento