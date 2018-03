Cronaca



Agli Orti di via Elisa consegnati gli attestati per il corso Lucullo

venerdì, 30 marzo 2018, 18:29

di Eliseo Biancalana

Sono stati consegnati presso il ristorante "Gli Orti di via Elisa" gli attestati per il corso di formazione professionale "Lucullo", che è stato finanziato dalla regione Toscana tramite il fondo sociale europeo ed è stato gestito dalle agenzie formative So.&Co. (capofila), Cescot Toscana Nord, So.ge.se.ter e So.ge.sa. 2000. I dodici giovani che hanno completato il corso sono stati formati a ricoprire ruoli di addetti all'approvvigionamento della cucina, alla conservazione e al trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti.

Gli attestati sono arrivati alla fine di due anni di corso, per un totale di 2100 ore. Gli allievi sono stati impegnati in 735 ore di lezioni teoriche, 735 di cucina e materie tecnico-professionali e 630 di stage in ristoranti della provincia di Lucca. "Lucullo" è stato rivolto a quindici giovani con età inferiore ai diciotto anni che avevano adempiuto l'obbligo di istruzione ed erano fuoriusciti dal sistema scolastico. I dodici che sono arrivati al conseguimento dell'attestato sono i seguenti: Viola Coltelli, Alexander Condori, Danjela Doci, Luigi Esposito, Arianna Gallo, Daniel Idrizi, Claudia Kataroshi, Elvis Kulli, Stefania Muntean, Federico Navarrini, Davide Scalzini e Fabio Troia.

"Oggi festeggiamo la fine del corso, e il fatto che i ragazzi prenderanno la qualifica" ha spiegato Elisabetta Linkati (So.&Co.). "Tutti loro hanno fatto almeno due stage – ha spiegato – e qualcuno è già stato assunto". Tra i ragazzi che si sono aggiudicati l'ambita assunzione c'è Daniel, che è stato arruolato proprio da "Gli Orti di via Elisa". "Daniel ha fatto uno stage qui l'anno scorso e ora è assunto – ha confermato il ristoratore Samuele Cosentino –, tra l'altro ora è aiuto cuoco di Fiorello, che ha frequentato il corso precedente a questo. Quindi ora abbiamo due ragazzi molto giovani entrambi usciti dai corsi di So.&Co.".

Gli attestati sono stati consegnati ai giovani da Delio Barbato (tutor del corso), Esmeralda Giampaoli (docente) e Antonietta Sessa (referente regione Toscana per il progetto). "La regione, attraverso le risorse del fondo sociale europeo, finanzia questo tipo di percorsi" ha spiegato Laura Martin (dipendente regione Toscana). Maggiori informazioni sulle attività formative regionali si possono trovare su http://www.regione.toscana.it/.