Cronaca



Al via dopo Pasqua i lavori alla Porta San Pietro

mercoledì, 28 marzo 2018, 15:20

La porta era stata danneggiata in più punti (la grata di ferro e la struttura lignea) dal passaggio di un tir durante l'allestimento per il concerto dei Rolling Stones nel mese di settembre.

In questi mesi all'interno del fornice è stato allestito un ponteggio per consentire il passaggio di mezzi e pedoni in sicurezza e il Comune ha lavorato per redigere il progetto di restauro della porta, che è un bene vincolato, dopo aver effettuato i saggi necessari, e dopo avere ottenuto tutte le garanzie di risarcimento da parte dell'assicurazione del camion che ha provocato il danno.

Nelle scorse settimane i lavori sono stati affidati alla ditta Nottoli di Lucca.

Per poter consentire lo svolgimento dei lavori, la porta dovrà restare chiusa in questa prima fase per due giorni, il tempo necessario a smontare l'armatura e a recuperare le parti della grata danneggiate. L'amministrazione comunale ha quindi deciso di utilizzare parte del ponte pasquale per rendere la chiusura meno impattante possibile per la città. Porta San Pietro resterà chiusa agli automezzi nei giorni di martedì 3 e di mercoledì 4 aprile dalle 9 di mattina alle 18 di sera: potranno invece attraversare la porta le persone a piedi. I possessori di permesso A5 e N con percorsi obbligati di accesso alla ZTL attraverso i varchi di Corso Garibaldi e via Carrara est, potranno accedere ed uscire dalla ZTL stessa in entrata da Porta Elisa, via Elisa con passaggio dal varco telematico di Porta San Gervasio, via del Fosso, Corso Garibaldi; in uscita da Corso Garibaldi, via del Peso, via F. Carrara con passaggio dal varco telematico di via Carrara est, via della Rosa, via Elisa, via San Nicolao, Madonna dello Stellario, via del Fosso, via M. Rosi, Piazza Varanini, Porta San Jacopo. Viene modificata temporaneamente la linea Vaibus Lam Rossa nel tratto compreso tra Via Jacopo Della Quercia e Viale Cavour.

I lavori alla porta proseguiranno nei giorni successivi senza provocare impatti alla viabilità. Soltanto a restauro ultimato si prevede che siano necessari altri due giorni di chiusura alla circolazione veicolare per poter rimontare i pezzi ristrutturati.