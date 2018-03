Allarme pericolo valanghe

Altri articoli in Cronaca

domenica, 4 marzo 2018, 19:56

A livello nazionale il dato è quello del 73,82 per cento alla Camera e 73,78 al Senato, mentre in Toscana ha votato il 77,36 per la Camera e il 77,15 al Senato. A Lucca ha votato il 74,55 per cento alla Camera (precedenti 75,20 per cento) e il 74,34 per...

domenica, 4 marzo 2018, 17:25

Se n'è andata una persona per noi indimenticabile Liliana Martinelli! Il funerale si terrà lunedi 5 marzo alle 15 nella chiesa di Mutigliano. Per i giovani aderenti all'O.G.E. (Organizzazione Giovani Europeisti) che nei primi anni '60 ci avvicinavamo all'attività di Gemellaggio, non era la segretaria del sindaco, ma un'amica, una...

sabato, 3 marzo 2018, 18:38

Il Nucleo Investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Lucca, coordinato dalla procura della Repubblica di Lucca, al termine di un’articolata indagine sullo spaccio di sostanze stupefacenti in diverse province e in particolare sulla fascia litoranea della Toscana, ha dato esecuzione a sei misure cautelari personali

sabato, 3 marzo 2018, 17:53

Alla fine ha vinto lui, quel maledettissimo male incurabile che l'inviato speciale de La Stampa era riuscito a tenere a debita distanza per anni, ma Mimmo Càndito ha lottato fino all'ultimo

sabato, 3 marzo 2018, 15:14

Nel mese di marzo 2018 gli operatori e le operatrici delle strutture di pronto soccorso di Lucca e Castelnuovo Garfagnana indosseranno sulle loro divise bianche una rosa gialla per ricordare ai cittadini che il personale è preparato e formato nell’ascolto, nella protezione e nell’accompagnamento nell’ambito dei percorsi di uscita per...

sabato, 3 marzo 2018, 13:52

L'Azienda USL Toscana nord ovest, in collaborazione con il Centro Gestione Rischio Clinico (GRC) della Regione Toscana e con l'Università di Pisa, ha dedicato la seconda consensus conference sui servizi socio-sanitari per sostenere la cooperazione tra tutti gli attori del sistema nello sviluppo della sicurezza e qualità delle cure