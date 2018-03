Allerta meteo: codice arancio per rischio vento su tutto il territorio

Altri articoli in Cronaca

martedì, 20 marzo 2018, 13:06

Si tratta della prima riunione, organizzata dalla centrale unica di committenza del comune (CUC), che fa parte di un percorso per discutere, ad esempio, della semplificazione del carteggio di gara, della definizione delle procedure dei sorteggi e delle modalità del principio di rotazione delle imprese

martedì, 20 marzo 2018, 12:06

In vista della prossima chiusura per lavori di ristrutturazione del centro socio sanitario di Sant'Anna, a partire da lunedì 26 marzo l'attività del centro vaccinale aziendale pediatrico per i residenti nei comuni di Lucca e Pescaglia sarà garantita all'interno della Casa della Salute della Cittadella "Campo di Marte", al quarto...

martedì, 20 marzo 2018, 09:43

Ladri in azione nella notte tra sabato e domenica alla Fondazione Campus di via del Seminario. I ladri, scoperti da uno studente che stava rientrando, si sono dati alla fuga dopo aver aperto la cassaforte e rubato soldi e assegni

lunedì, 19 marzo 2018, 14:29

Dal 21 marzo partono le sanzioni per i veicoli non autorizzati. Dopo 30 giorni di sperimentazione entrano a pieno regime i nuovi dispositivi elettronici istallati dall'amministrazione comunale

lunedì, 19 marzo 2018, 13:13

Ha scelto l'ospedale di Lucca il neonato ordine del tecnici di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione per la prima assemblea annuale del 2018

lunedì, 19 marzo 2018, 12:33

Allarme buche in via della Scogliera dove, anche a causa della pioggia, l'asfalto ha ceduto in alcuni punti. Ne ha fatte le spese Giuliano Satti, titolare della Essegi Immobiliare, con la sua Audi A1