Cronaca



Ampliamento del cimitero di Nave: la giunta approva il progetto esecutivo

venerdì, 23 marzo 2018, 12:06

Approvato dalla giunta comunale il progetto definitivo ed esecutivo per realizzare 56 nuovi loculi nel cimitero di Nave. L’intervento sarà finanziato ed effettuato da Gesam Spa, per un importo di 83 mila euro.

I lavori, in particolare, prevedono la costruzione dei nuovi loculi nell’estremità ovest della porzione moderna del cimitero. Le strutture saranno realizzate ricalcando lo stile e le finiture dei loculi presenti, verranno inserite in una struttura in cemento armato e disposte in due gruppi affiancati. Il tutto sarà sovrastato da una copertura piana con una gronda in cemento armato che ricalcherà fedelmente il disegno delle gronde degli altri loculi presenti nell’ampliamento del cimitero. L’intervento risulterà completamente integrato, omogeneo e coerente con la struttura esistente. I lavori dovrebbero iniziare nel mese di giugno.

L'ampliamento al cimitero di Nave fa parte di una serie di interventi che negli ultimi anni sono stai realizzati sia nel cimitero principale di Sant'Anna, sia in quelli dei paesi e delle frazioni del territorio comunale.

In particolare, nel cimitero di Sant'Anna sono state restaurate le arcate (due lotti di intervento per il valore complessivo di circa 900.000 euro) e sono stati realizzati nuovi loculi per un importo di 330.000 euro. Al cimitero dell’Arancio è stato rifatto l'ingresso, sono state realizzate 26 tombe a terra e 132 nuovi loculi (310.000 euro), mentre a San Vito il cimitero è attualmente oggetto di un ampliamento con la realizzazione di 74 nuove tombe a terra e 128 loculi: qui i lavori termineranno tra circa due mesi.

Intanto lo scorso 28 febbraio è scaduta la seconda proroga datadall’amministrazione comunale per rinnovare le concessioni cimiterialiin scadenza dopo cinquant’anni. Adesso i servizi cimiteriali di Gesam Spa provvederanno progressivamente a riacquisire le tombe scadute nei 73 cimiteri dell’intero territorio comunale: si tratta complessivamente di circa 1.500manufatti tra tombe a terra e loculi, che in questo modo verranno recuperate per nuove tumulazioni.