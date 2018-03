Ancora un risciò giù dalle mura: un ferito

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 21 marzo 2018, 20:00

E' la volta della storica trasmissione "Sereno Variabile" a mandare in onda le immagini video della nostra bella città che nuovamente verranno viste in tutta Italia

mercoledì, 21 marzo 2018, 19:53

Moratoria sui circhi con animali: il TAR conferma la validità dell'atto dichiarando inammissibile il ricorso di Leonida srl contro il Comune. Il Circo Medrano dovrà trasferire da piazzale Don Baroni gli animali entro la mezzanotte di venerdì 23 e non potrà utilizzarli per gli spettacoli già programmati

mercoledì, 21 marzo 2018, 18:33

Incidente stradale intorno alle 13.20 di questo primo pomeriggio a Nozzano Castello, sulla via di Poggio, dove un giovane motociclista, in sella appunto alla sua moto, pare abbia perso il controllo durante la sua corsa per poi impattare rovinosamente a terra

mercoledì, 21 marzo 2018, 15:21

La Sala operativa della protezione civile regionale informa che il codice arancione emesso ieri e valido per tutta la Toscana fino alle ore 17 di oggi è stato trasformato in giallo e avrà validità fino alla mezzanotte di domani, giovedì 22 marzo, per gran parte della regione

mercoledì, 21 marzo 2018, 14:36

Il Diccap, il sindacato che riunisce gli agenti di polizia municipale, è di nuovo critico verso l'assessore Francesco Raspini a proposito dei dati sulla sicurezza in città e la ventilata necessità di modificare i turni di lavoro

mercoledì, 21 marzo 2018, 09:05

L'Italia si scopre ultima in Europa per quanto riguarda il trasporto pubblico, risorsa definita essenziale per un paese moderno in cui gli abitanti delle città grandi e piccole possano spostarsi comodamente e lasciare a casa le automobili private. A denunciarlo Cub Trasporti che annuncia una class-action