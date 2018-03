Cronaca



Anpana Lucca raccomanda attenzione ai ricci sulle nostre strade

giovedì, 29 marzo 2018, 08:53

Molti sono gli animali che, a primavera, si risvegliano dal letargo: tra questi i simpatici ricci, animali che, da sempre, popolano le nostre campagne e sono molto utili perchè si cibano di animali nocivi per l'uomo come insetti e ratti. I ricci, infatti, dopo aver "riposato" nel periodo invernale grazie alle provviste immagazzinate e alle loro riserve di grasso, si stanno svegliando dal letargo, con il rialzo delle temperature, spingendosi a ricercare cibo nelle zone circostanti le loro tane, Proprio questo girovagare alla ricerca di alimentazione, specialmente nelle ore serali e/o notturne, li spinge spesso ad attraversare strade con il rischio di essere travolti dalle autovetture. Il riccio, infatti, se vede i fanali di un'autovettura non tende a fuggire ma a raggomitolarsi su se stesso e questo, certamente, non lo protegge dall'investimento.



Questa, pertanto, la raccomandazione di Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) Sezione di Lucca: fate attenzione ai ricci che attraversano le strade in questi periodi e, se ne vedete uno in procinto di attraversare o che sta attraversando, prendetelo delicatamente e allontanatelo dalla carreggiata il più possibile. Il riccio è totalmente innocuo e, a parte gli aculei, può essere facilmente preso da chiunque (magari aiutandosi con uno straccio per non pungersi) e spostato in luoghi sicuri.