Cronaca



Arrestato marocchino per spaccio di hashish

lunedì, 12 marzo 2018, 09:19

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del nucleo radiomobile hanno tratto in arresto per spaccio di stupefacenti un cittadino marocchino di 62 anni residente nella frazione San Concordio di Lucca.



I militari stavano facendo un servizio di osservazione presso la casa dello straniero dove, nei giorni scorsi, era stato notato un movimento di persone sospette. In tale contesto, ieri pomeriggio, è stato controllato un italiano di 55 anni che, dopo essere uscito dall'abitazione del marocchino, è stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish acquistati poco prima.



La successiva perquisizione della casa ha consentito di recuperare e sequestrare ulteriori 140 grammi della stessa sostanza, materiale atto al confezionamento e la somma di denaro contante di 1.000 euro.



Lo straniero, a seguito dell'arresto, è stato ammesso al regime degli arresti domiciliari in attesa dell'udienza con rito direttissimo fissata per stamattina. L'italiano, anch'egli residente a Lucca, verrà invece segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacente.