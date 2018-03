Cronaca



Auto in sosta sotto gli spalti delle Mura

sabato, 31 marzo 2018, 12:45

Parcheggiare di venerdì sera a Lucca non è facile, soprattutto se è il Venerdì Santo che precede la domenica di Pasqua. Così a volte gli automobilisti si inventano soluzioni "insolite".



Un lettore ha girato alla redazione questa foto, scattata alle 23,20 di ieri davanti a Porta Santa Maria. Si vede una fila di macchine parcheggiate sull'area verde subito sotto gli spalti. Non sappiamo se gli automobilisti siano stati o no multati.



Eli.Bi.