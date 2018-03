Cronaca



Cade dalla moto sulla via di Poggio: ferito motociclista a Nozzano

mercoledì, 21 marzo 2018, 18:33

di gabriele muratori

Incidente stradale intorno alle 13.20 di questo primo pomeriggio a Nozzano Castello, sulla via di Poggio, dove un giovane motociclista, in sella appunto alla sua moto, pare abbia perso il controllo durante la sua corsa per poi impattare rovinosamente a terra. Allertati subito i soccorsi dai passanti che in quel momento stavano transitando per la via, è intervenuta l'auto medica del 118 assieme ad un' autoambulanza per soccorrere il giovane centauro che naturalmente ha riportato varie ferite di trauma su vari punti del corpo. Ferito ma fortunatamente cosciente, il motociclista è stato trasportato quindi al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca in codice rosso per dinamica, per essere medicato e sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per effettuare i rilievi e capire la dinamica del sinistro.