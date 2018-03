Cronaca



"Caturano non deve tornare a lavoro": la famiglia della vittima e l'avvocato Francesconi raccolgono firme contro la decisione del gip

giovedì, 29 marzo 2018, 14:07

di riccardo cavirani

È passato poco tempo da quella terribile notte, quando nelle prime ore di domenica 5 febbraio, Andrea Lucchesi, 21 anni, veniva travolto da una Lancia Y nei pressi del curvone della Darsena. Per gli amici, per chi era presente, per i familiari, il dolore è straziante così come i momenti di quell'alba insanguinata sono ancora ben impressi nella loro memoria. Andrea è morto: nessuno potrà restituirlo ai genitori, niente potrà colmare il vuoto che lascia nella cerchia delle persone più care. Resta solo la giustizia, quella umana, e, ovviamente la coscienza, con la quale Anthony Caturano, 25 anni, alla guida dell'auto pirata, dovrà prima o poi fare i conti.

Eppure a Caturano non sono stati concessi solo gli arresti domiciliari, ma è anche stato permesso di ritornare a lavorare nel negozio di parrucchiere a Viareggio. E l'avvocato Cristiana Francesconi, legale della famiglia della vittima, non ci sta.

"Nel nostro paese da una parte ci si impegna nel rendere sempre più stringente la legge sull'omicidio stradale e poi invece incontriamo episodi di questo tipo, che lasciano sconcertati non solo i famigliari ma anche l'opinione pubblica: inutile rimpolpare la normativa se si procede con questo tenore".

Così è nata l'idea di raccogliere firme per protestare contro la decisione del gip. "Perseguiremo ogni via legale per opporci a questa decisione-dichiara Francesconi- e con la raccolta di firme vogliamo creare un caso nazionale: anche se hanno un valore simbolico le faremo valere non solo nei confronti dei magistrati del tribunale ma anche nei confronti delle istituzioni. La petizione sarà inviata al futuro ministro della giustizia, quando ci sarà, ed al presidente della Repubblica". Anthony Caturano quella notte non si fermò a prestare soccorso dopo aver travolto due giovani tra cui appunto Lucchesi. Dopo il terribile schianto fuggì per poi essere rintracciato dai carabinieri. Dovrà rispondere di omicidio stradale e lesioni gravissime. Nelle ore successive all'arresto Caturano è risultato positivo all'uso di alcol e sostanze stupefacenti.

La petizione è iniziata da pochissimi giorni e già a Lucca, nel distributore Esso di San Concordio, gestito della famiglia Lucchesi, punto di raccolta delle firme, se ne contano già un migliaio. Ma non solo: da ieri anche nello studio dell'avvocato Cristiana Francesconi a Viareggio è possibile firmare per protestare contro la decisione del gip. "Forse aggiungeremo altri punti raccolta per questa protesta che sebbene non abbia valore legale ha sicuramente un alto valore simbolico -conclude Francesconi-. A Caturano è stato concesso di tornare a lavoro. Non solo i domiciliari, ma anche la possibilità di riprendere quindi, in qualche modo, una vita normale, in attesa di un iter giudiziario che durerà, a seconda dei gradi giudizio, qualche anno. In tutto questo c'è anche l'ipotesi che con il passare del tempo gli vengano date ancora più libertà come uscire la domenica e così via. Ed intanto una famiglia piange un figlio che non c'è più".