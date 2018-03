Cronaca



Circo Medrano, eppur... non si muove

sabato, 24 marzo 2018, 14:22

Scaduto alla mezzanotte di venerdì l'ultimatum del comune al circo Medrano circa la presenza degli animali sul piazzale don Baroni. Che cosa accadrà adesso? Intanto proteste degli ambulanti del mercato per i disagi subìti.

Il comune di Lucca aveva intimato al circo Medrano che ha piantato le tende in piazzale don Baroni, di allontanare gli animali e, inoltre, di non impiegarli per gli spettacoli in programma. Questa mattina, tuttavia, tutte le bestie del circo erano regolarmente dove sono state fino a ieri, ultimo giorno a disposizione per osservare le prescrizioni del comune di Lucca.

A questo punto si tratta di vedere quale sarà la risposta dell'amministrazione comunale e quali provvedimenti intenderà attuare per far rispettare la disposizione. Nell'attesa numerose le persone che si sono fermate a scattare fotografie ai tre elefanti situati a ridosso della bretellina di Borgo Giannotti-Tagliate.

Questa mattina giornata di mercato al piazzale don Baroni con gli ambulanti che hanno manifestato il proprio scontento a causa della presenza del circo che ha reso ancora più difficile trovare parcheggio. Peraltro si tratta della prima vera giornata primaverile e un'occasione per recuperare dalle brutte giornate della prima metà di marzo. Niente da fare, però, e proteste per i disagi.