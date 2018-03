Cronaca



Circo senza animali, amarezza e delusione

domenica, 25 marzo 2018, 17:47

Non si placa la polemica relativa alla presenza, a Lucca in piazzale don Baroni, del circo Medrano. Il comune ha ottenuto vittoria dal Tar della Toscana che ha respinto il ricorso del circo Medrano e ha, quindi, confermato la impossibilità di utilizzare gli animali per gli spettacoli in programma. Animali che, in base a un accordo tra comune e circo Medrano, possono rimanere sul piazzale, ma non possono prendere parte alle esibizioni. Con il risultato che le bestie restano durante la giornata all'aperto con molte famiglie che le fotografano dall'esterno e la sera rientrano nelle rispettive stalle. Qualcuno, però, non ha gradito questa soluzione e ha appeso uno striscione che è stato successivamente rimosso.