Cure low cost, stipulata convenzione su cardiologia e cardiochirurgia

mercoledì, 14 marzo 2018, 13:50

E' durata pochissimo la tregua del maltempo in provincia di Lucca. Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana ha infatti emesso un'allerta meteo di colore arancio per rischio idrogeologico e idraulico per il reticolo minore a causa di forti piogge dalle 15.00 di domani (giovedì 15 marzo) alle 8.00...

mercoledì, 14 marzo 2018, 13:22

Ieri pomeriggio, le volanti, in seguito ad una segnalazione di presunto spaccio a Montuolo, hanno identificato tre persone, due uomini e una donna. Un marocchino è stato tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare. Un italiano, invece, è stato denunciato per concorso nell'attività dello spaccio.

martedì, 13 marzo 2018, 23:13

Lavori e chiusura del viale San Concordio: il comitato Pontetetto critica Geal sulle modalità di attuazione dei lavori che hanno penalizzato commercianti e abitanti con le ripetute proroghe mai concordate

martedì, 13 marzo 2018, 19:56

Due giorni di astensione dalle udienze per gli avvocati penalisti appartenenti all’Unione delle Camere Penali Italiane

martedì, 13 marzo 2018, 14:30

Il fatto è avvenuto in un supermercato di via Vetricaia. Ad accorgersi del furto è stato il direttore dell'esercizio commerciale, che ha chiamato il 113. L'uomo aveva nascosto i sacchetti (per un valore di 95 euro) sotto il giubbino

lunedì, 12 marzo 2018, 21:00

Santuario di Santa Gemma gremito per la tradizionale benedizione dei bambini che si svolge ogni anno in occasione del compleanno della mistica lucchese, nata il 12 marzo 1878. Oltre 300 i fedeli che hanno partecipato, provenienti anche da fuori Lucca, per esprimere la loro devozione alla santa