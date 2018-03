Cronaca



Droga: arrestato marocchino per spaccio e denunciati due assuntori

venerdì, 2 marzo 2018, 15:14

Nelle serate del 26 e 27 febbraio si sono svolti, nell'ambito dell'operazione ministeriale del Dipartimento della polizia di stato, mirati servizi straordinari di controllo del territorio con l'impiego di tutte le articolazioni della questura, tra cui la divisione Anticrimine, la divisione di polizia amministrativa, l'Ufficio Immigrazione, la squadra volanti, il reparto prevenzione crimine di Firenze e la polizia ferroviaria.

Durante questi servizi, in particolare, sono stati effettuati ripetuti controlli in alcune aree della città, quali il parcheggio adiacente alla stazione ferroviaria, il Giardino degli Osservanti ed, inoltre, sono stati passati al setaccio diversi locali pubblici e i loro avventori che si trovavano all'interno.

Tali controlli hanno permesso l'arresto di un soggetto trovato all'interno di un bar, in possesso di 10 grammi di eroina a fini di spaccio. Trattandosi di un cittadino marocchino irregolare sul territorio nazionale, dopo la convalida dell'arresto e la condanna a 6 mesi, lo straniero è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino, in attesa dell'espulsione.

Inoltre sono state elevate due sanzioni ai sensi dell'art 75 del testo unico per gli stupefacenti a due soggetti per uso personale di hashish.

Altri due soggetti, infine, sono stati colpiti da Foglio di via Obbligatorio dal comune di Lucca per 2 anni, in quanto gravati da numerosi precedenti in materia di furto e, pertanto, ritenuti pericolosi per la sicurezza nel nostro comune.

Quest'operazione ha visto l'impiego di 46 uomini della Polizia di Stato.

In totale, sono stati controllati circa 100 soggetti.