Cronaca



Due donne rubano vestiti nei negozi: arrestate in Versilia dalla polstrada di Lucca

venerdì, 30 marzo 2018, 13:58

Si erano recate presso alcuni negozi per bambini di Sarzana mostrando ai proprietari di essere interessate ad acquistare vestitini griffati, uscendo poi da lì con le borse piene, ma senza passare dalle casse. In questo modo due donne, una di 44 anni e l’altra di 30, originarie della provincia di Pisa, erano riuscite a rubare una trentina di capi per bambini tra giubbini, pantaloni e altro.

Ma il loro piano è fallito ieri poiché sono state scoperte dalla polizia stradale di Lucca, impegnata in questi giorni di intenso traffico nel dispositivo di controllo a reticolo, al fine di neutralizzare sia automobilisti poco virtuosi che malfattori.

Tutto è iniziato presso l’area di servizio Versilia Ovest, ove le ladre si erano fermate con la loro Lancia Ypsilon e sono state notate da una pattuglia della Sottosezione di Viareggio, insospettita dall’atteggiamento delle donne, che si stavano intrattenendo troppo con gli addetti alle pompe di benzina.

I poliziotti le hanno seguite e fermate, scoprendo che ambedue avevano dei conti in sospeso con la giustizia per reati predatori. A quel punto è scattata la perquisizione e dall’auto sono spuntate fuori varie buste, con all’interno capi d’abbigliamento di note marche, dal valore complessivo di circa duemila euro.

Gli investigatori sono risaliti ad alcuni negozianti di Sarzana che, contattati, hanno confermato l’ammanco di quella merce, che è stata poi restituita dalla Polstrada ai proprietari. Le due donne sono state denunciate per furto.