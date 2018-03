Cronaca



E' morto don Banducci

venerdì, 2 marzo 2018, 08:57

di oriano de ranieri

E' morto il pievano di S.Maria del Giudice don Alessandro Banducci. Era nato a Carraia nel luglio del 1931, per 52 anni è stato parroco della popolosa frazione fino alle dimissioni lo scorso ottobre. Era stato sostituito da don Emiliano Lovi.



Fin da giovane sacerdote, era stato ordinato nel 1954, era stato al servizio della gente di S.Maria del Giudice prima come cappellano, poi come pievano dal 1965. Da tempo era ammalato ma la popolazione è rimasta colpita dalla triste notizia. Don Banducci è stato un sacerdote dinamico ed ha dato vita a tante iniziative per la parrocchia: dalla casa per gli anziani, all'asilo, la sagra della zuppa il cui ricavato è destinato in beneficenza. Ha fatto costruire un campo sportivo. Ha restaurato la chiesa romanica parrocchiale, il campanile, la pieve vecchia ma anche in silenzio aiutava chi aveva bisogno. Negli ultimi mesi la salute di don Banducci era peggiorata, era stato ricoverato all'ospedale quasi due mesi fa.



Gli ultimi giorni sono stati una dolorosa agonia, poi il decesso. Il pievano emerito, ma la gente continuava a chiamarlo il pievano, era molto conosciuto in diocesi anche per i numerosi incarichi che ha avuto. Era responsabile delle comunicazioni sociali per il settore cinema, consulente ecclesiastico Fism, presidente della cooperativa tra il clero. La salma è esposta da ieri sera nella chiesa parrocchiale di S.Maria del Giudice. I funerali, presieduti dall'arcivescovo Castellani si celebrano domani, sabato alle 10,30 sempre nella chiesa parrocchiale di S.Maria del Giudice. Numerosi saranno i sacerdoti concelebranti tra cui il nipote monsignor Silvio Righi parroco di Camaiore.