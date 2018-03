Cronaca



E' morto Piero Mungai, Croce Verde in lutto

giovedì, 15 marzo 2018, 18:21

di aldo grandi

Piero Mungai non ce l'ha fatta. La malattia che lo aveva inchiodato sul letto dal quale salutava i suoi visitatori fino a qualche tempo fa, ha avuto partita vinta. Se ne è andato uno dei personaggi e dei medici più vulcanici e iperattivi che la sanità lucchese ricordi, impegnato a fondo nel mondo del volontariato e, allo stesso tempo, nel suo lavoro di medico. Cresciuto a Sant'Alessio, era, letteralmente, venerato dai suoi pazienti dai quali, prima della malattia, correva in quella sua vita che era molto simile a un turbinio inarrestabile. Laico fino al midollo, Piero Mungai aveva un sorriso che non lesinava mai, unitamente alle sue battute e, perché no?, anche alle sue imprecazioni che ne facevano un capolavoro di simpatia senza freni. Chi scrive lo ha conosciuto tanti, tanti anni fa, metà anni Novanta, lui che spesso veniva a trovare vecchi amici e pazienti a Sorbano del Giudice e da quel momento nacque un'amicizia che si rinsaldò nel corso degli anni.

Piero Mungai non conosceva la parola riposo, viaggiava nella sua Alfa Romeo - era un Alfista convinto - dove l'odore del fumo aveva il sopravvento su tutto il resto. Riusciva ad avere, paradossalmente, il dono dell'ubiquità, riuscendo ad essere in più posti quasi nello stesso momento e sempre un po' in ritardo. Ma i suoi pazienti gli perdonavano tutto proprio in virtù di quel suo essere sempre pronto ad ogni chiamata. Fumava, Piero, come un turco e non c'era verso di farlo smettere: faceva come voleva, quanto voleva, quando voleva. Era così, impenitente, impaziente, ma tremendamente importante per tutti quelli che avevano bisogno di lui.

Il suo amore è stata la Croce Verde che, sotto di lui presidente, è diventata una straordinaria realtà sotto tutti i punti di vista. La malattia, un ictus improvviso, lo aveva colpito mentre era impegnato nella sua attività molteplice e lo aveva, alla fine, costretto a ridimensionare e di molto ogni impegno fino, purtroppo, all'immobilità pressoché assoluta. Proprio negli ultimi tempi aveva portato a termine la costruzione della sua casa in via Piana a S. Alessio, bellissima, con un ampio terreno e esposta al sole, proprio come la voleva lui.

Un ricordo personale quando, sul finire degli anni Novanta, chiamò il sottoscritto affinché assumesse il ruolo di direttore responsabile del periodico dell'associazione. Non ci fu bisogno nemmeno di chiedere e da allora e fino a quando sospese le pubblicazioni qualche anno fa, il nome del direttore (ir)responsabile era in calce alla penultima pagina. Impossibile dire di no a Piero perché il suo essere sempre pronto a dire di sì impediva agli altri di dire di no.

Domani pomeriggio alla Croce Verde si terrà una cerimonia commemorativa mentre nella mattinata ci sarà, sempre allestita nei locali dell'Arancio, una camera ardente per chi vorrà dargli un ultimo saluto. Al suo posto di presidente della Croce Verde di Lucca Elisa Ricci, suo braccio destro per molto tempo. Piero Mungai era fratello di Franco Mungai sindaco di Massarosa.

Aldo Grandi