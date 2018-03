Cronaca



E’ stato giusto il lutto cittadino a Firenze per il senegalese ucciso?

giovedì, 15 marzo 2018, 10:48

di barbara pavarotti

Tutti voti alla Lega. Il Pd sembra specializzato in iniziative che lasciano di stucco una buona fetta di italiani. E in Toscana sembra seriamente intenzionato al suicidio in vista delle future regionali e amministrative. Firenze, col suo sindaco renziano, Nardella, appare il faro che indica la via della completa distruzione piddina in quella che fu un tempo la regione “rossa”.

Ecco i fatti degli ultimi giorni. Il venditore ambulante senegalese Idy Diene, 54 anni, viene ucciso da un pazzo, Roberto Pirrone, 64enne, ex militante Pci, il quale intenzionato a uccidersi, cambia idea e spara invece al primo che incontra. Per finire, in quanto oppresso dai debiti, ha detto, “i propri giorni in carcere”.

Una storia di follia, in cui pare che il razzismo, come ha dichiarato l’omicida, c’entri poco o nulla. Ma si scatenano le reazioni antirazziste. Marcia a Firenze della comunità senegalese e del mondo antagonista di sinistra. La Regione stanzia un contributo di 20.000 euro alla vedova. Polemiche. La regione spiega che si tratta di un contributo di solidarietà già elargito a favore degli eredi di altre vittime.

Ieri, i funerali del senegalese. Ed è lutto cittadino. Bandiere a mezz’asta, segni di lutto sui mezzi del trasporto pubblico, minuto di silenzio nelle scuole e nei luoghi di lavoro, negozi invitati ad abbassare le saracinesche per 10 minuti, funerali celebrati dall’imam di Firenze, dal cardinale Betori, dal rabbino della comunità ebraica, alla presenza di tutta la giunta. Idy verrà sepolto in Senegal, nel villaggio in cui è nato e cresciuto. Il trasporto della salma è a spese pubbliche. .

Il consiglio comunale ha chiesto di porre una targa per ricordare la vittima sul luogo in cui è stato ucciso, il ponte Vespucci. Il comune di Firenze ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo.

Alla luce di tutto ciò tanti italiani si sono arrabbiati. Per centinaia di altre vittime della follia omicida di qualcuno, nulla di tutto questo è stato fatto. E gli italiani si chiedono se anche nella morte violenta ci siano due pesi e due misure. Se viene ucciso uno straniero, la comunità si sparge il capo di cenere e comune e regione, toscani nella fattispecie, si prodigano in ogni modo. Se la vittima è un italiano, ucciso in una X sparatoria, non se ne fa nulla o quasi. Fece molto discutere, in questo senso, il massacro dei nove italiani uccisi dal terrorismo islamico in Bangladesh a luglio 2016. Per la più grande carneficina di italiani dopo quella di Nassirya nessun lutto nazionale né funerali di stato. Anzi, sulla loro presenza in Bangladesh come imprenditori del tessile, si levò più di una critica.

Poi ci si chiede perché alle ultime elezioni sia andata forte la Lega.