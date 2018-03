Cronaca



Festività Pasquali: donazione alla pediatria di Lucca

venerdì, 30 marzo 2018, 11:41

In occasione della festività di Pasqua, anche quest'anno l'ipermercato Carrefour di via Santissima Annunziata ha donato alla Pediatria dell'ospedale "San Luca" di Lucca un grande uovo di cioccolato ed altri prodotti che saranno sicuramente molto apprezzati dai piccoli ricoverati e dai bambini in attesa di accertamenti. L'uovo è stato consegnato al direttore della Pediatria Raffaele Domenici ed agli altri operatori della struttura dal direttore del "Carrefour" di Lucca, Carlo Contu.