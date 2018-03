Cronaca



Grande successo al debutto di GreenheArt Garden & Lifestyle

domenica, 25 marzo 2018, 10:26

di donatella beneventi

Un'organizzazione perfetta e curata in ogni dettaglio per l'inaugurazione dello spazio emozionale GreenheArt presso i vivai Favilla a Picciorana, alle porte di Lucca. GreenheArt parte con i migliori presupposti: un'area ricavata nell'azienda, dove convivono la natura , l'arte e il benessere, il rispetto per l'ambiente e l'esaltazione della bellezza. Giochi cromatici di luci e installazioni di arte contemporanea si fondono con piante e composizioni floreali assai scenografiche, profumo di incenso e di macchia mediterranea , si vede madre natura fare capolino fra gigantesche sculture che richiamano l'Africa, l'origine della Terra.



La Toscana è presente, con la pietra : marmo, granito, travertino nelle opere di Choi Yook Sook ma anche Murano con le sorprendenti sculture in vetro soffiato di Bruno Pedrosa e Simone Crestani e poi i quadri di Christian Balzano e le fotografie di Riccardo Bagnoli. Una serra ideale dove si coltiva la bellezza della vita e la sua rinascita: questo il senso delle parole espresse da Paola Favilla, proprietaria dell'azienda famigliare, n discorso di benvenuto.



Un momento molto toccante, dove sono stati ripercorsi i momenti meno facili della sua vita,nei quali la vicinanza di persone importanti come la sua famiglia e la presenza di Enza, amica che l'ha seguita anche nella realizzazione di GreenheArt , come momento di rinascita alla vita.Ringraziamenti a tutti i collaboratori , alcuni dei quali "storici" dipendenti dell'azienda e ai nuovi , che hanno reso possibile il progetto : Michela Micciche' e Maurizio Vanni, direttore manager del L.U.C.C.A. Museum , anima creativa dello spazio .



"Oggi inauguriamo questo luogo di arte e benessere ,ma siamo solo all'inizio : questo è uno spazio in divenire, aperto a ospitare tutto ciò che lo possa valorizzare, dalle conferenze, alla musica, allo yoga , alle degustazioni, alle mostre. Nostro desiderio è creare uno spazio vivo e vitale, una consuetudine per i lucchesi e non; abbiamo realizzato un programma di eventi fra aprile e giugno, ma altro è in fase di realizzazione. Vogliamo emozionarvi, perché questo progetto è partito proprio con le emozioni che abbiamo provato, realizzandolo ".



Un bel concerto per arpa ha regalato magia alla prima di GreenheArt , che si configura come un riferimento molto interessante nell'offerta culturale di Lucca, già protagonista nel mondo del turismo culturale di qualità.