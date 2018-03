Cronaca



Grande successo per le Giornate Fai di Primavera

martedì, 27 marzo 2018, 12:12

Sabato 24 e domenica 25 marzo è andato in scena anche nella provincia di Lucca il grande spettacolo delle Giornate FAI di Primavera. E’ stato un grande successo e per questo la Delegazione FAI di Lucca-MS Carrara desidera ringraziare la Dott.ssa Rosita Galanti VP Regionale che è stata presente alle Giornate offrendo un contributo concreto, i dirigenti e dipendenti dell’azienda USL Nordovest-sede di Lucca, la Fondazione Tobino nella persona della Presidente Isabella Tobino che insieme al suo staff ha reso memoria alla figura di Mario Tobino. Ringraziamo lo psichiatra Dr. Enrico Marchi presidente dell’ALAP che ha vissuto personalmente le vicende dell’ex Ospedale psichiatrico offrendole al pubblico visitante. Il Museo della Marineria di Viareggio con l’associazione Medaglie D’Oro e il Museo Ugo Guidi con l’associazione Amici del Museo visitati per l’occasione dal sig. Candido Tobino che ringraziamo per la sua testimonianza. Tutti i nostro 93 “Apprendisti Ciceroni” di: L.S.Vallisneri – Prof. Rossana Carbone, nostra delegata scuole a cui va un ringraziamento speciale per aver coordinato tutti gli istituti, L.A.Musicale Passaglia – Prof. Barbara Baroncelli, ITI Fermi, Proff. Massimo Malatesta e Lina Del Vecchio, ISI Pertini-Prof. Paolo Battistini, IIS C. Piaggia di Viareggio – Prof. Isabella Ferrara, Liceo Chini di Lido di Camaiore – Proff. Chiara Nardini, Francesca Giannelli ed Emanuela Puccini, L. Artistico e Multimediale di Viareggio– Prof. Florian D’Angelo per la realizzazione tecnica del video-intervista al M° Giorgio Michetti, L. Barsanti e Matteucci di Viareggio – Prof. Stefano Vecoli. Tutte le associazioni ed artisti che hanno realizzato le performance esclusive per le due giornate: M° Giorgio Michetti, M° Sergio Fortuna, Dott. Marco Palamidessi, Prof. Maria Lippi, Dott. Laura Rossi, ALAP, LuccaFilmFestival, Cluster – composizioni di Arduino Gottardo e Maurizio Della Nave, Sofa – opere di Giuseppe Renda, byArgot, Opzioni Creatività Efficace. Per il supporto logistico i volontari della Misericordia di Lucca coordinati dal Direttore Sergio Mura. Un ringraziamento particolare a Nicola Ceragioli, Corrado Benvenuto, Piero Marchetti, Alessandro Guidoni, Duccio Bancallaro e Giuseppe Giovannelli. Per la memoria storica condivisa con i visitatori ringraziamo i due infermieri per lunghi anni in servizio a Maggiano.

Da ultimo ma solo per evidenziarne il contributo un ringraziamento affettuoso a tutti e ciascuno singolarmente dei delegati e volontari senza i quali non sarebbe stato possibile raggiungere questo grandioso obiettivo: oltre 8000 visitatori in un clima di condivisione e festa.

A tutti gli organi di stampa, fotografi ed emittenti televisive il nostro doveroso ringraziamento per aver contribuito alla diffusione e documentazione dell’evento con grande dovizia di particolari e professionalità.