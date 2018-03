Il Tar boccia il ricorso del circo, vince il Comune: niente animali

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 21 marzo 2018, 20:00

E' la volta della storica trasmissione "Sereno Variabile" a mandare in onda le immagini video della nostra bella città che nuovamente verranno viste in tutta Italia

mercoledì, 21 marzo 2018, 19:58

Si continua ad allungare imperterrito il preoccupante almanacco degli incidenti con i tradizionali risciò che scorrazzano frequentemente sulle mura e nel centro della città. E' infatti di questo pomeriggio poco prima delle 17, l'ultimo sinistro

mercoledì, 21 marzo 2018, 18:33

Incidente stradale intorno alle 13.20 di questo primo pomeriggio a Nozzano Castello, sulla via di Poggio, dove un giovane motociclista, in sella appunto alla sua moto, pare abbia perso il controllo durante la sua corsa per poi impattare rovinosamente a terra

mercoledì, 21 marzo 2018, 15:21

La Sala operativa della protezione civile regionale informa che il codice arancione emesso ieri e valido per tutta la Toscana fino alle ore 17 di oggi è stato trasformato in giallo e avrà validità fino alla mezzanotte di domani, giovedì 22 marzo, per gran parte della regione

mercoledì, 21 marzo 2018, 14:36

Il Diccap, il sindacato che riunisce gli agenti di polizia municipale, è di nuovo critico verso l'assessore Francesco Raspini a proposito dei dati sulla sicurezza in città e la ventilata necessità di modificare i turni di lavoro

mercoledì, 21 marzo 2018, 09:05

L'Italia si scopre ultima in Europa per quanto riguarda il trasporto pubblico, risorsa definita essenziale per un paese moderno in cui gli abitanti delle città grandi e piccole possano spostarsi comodamente e lasciare a casa le automobili private. A denunciarlo Cub Trasporti che annuncia una class-action