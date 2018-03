Il Telefono Azzurro anche a Lucca

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 12 marzo 2018, 11:36

E' stato riaperto il viale San Concordio a Pontetetto con senso unico di circolazione in direzione Pisa-Lucca nel tratto compreso tra l'intersezione con via di Pattana e quella con via Vitricaia. La strada rimarrà a senso unico fino al 30 marzo per permettere il completamento dei lavori Geal per la...

lunedì, 12 marzo 2018, 11:24

La giunta nella seduta di venerdì 9 marzo ha approvato una delibera che ridefinisce i rapporti tra il comune di Lucca e la società partecipata Gesam Energia Spa. L'atto si è reso necessario in quanto in data 31 ottobre 2017 il contratto “Calore”, che riguarda la fornitura di riscaldamento di...

lunedì, 12 marzo 2018, 09:19

I militari stavano facendo un servizio di osservazione presso la casa dello straniero dove, nei giorni scorsi, era stato notato un movimento di persone sospette. Ieri pomeriggio è stato controllato un italiano di 55 anni che, dopo essere uscito dall'abitazione del marocchino, è stato trovato in possesso di 5 grammi...

domenica, 11 marzo 2018, 17:19

Gli uomini e i mezzi dell’Ente consortile sono infatti in allerta già da ore, per monitorare la situazione dei corsi d’acqua e dei canali, attraverso anche l’effettuazione di sopralluoghi sull’intero reticolo idraulico di Lucca e della Piana

domenica, 11 marzo 2018, 15:09

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Rotary Club di Lucca Giancarlo Nolledi per il successo di partecipazione avuto con l'iniziativa di chiamare a raccolta i Soci dei Rotary Club di Montecarlo, Lucca Viareggio e Massa ad una cena di solidarietà a favore della comunità livornese

sabato, 10 marzo 2018, 13:45

È infatti previsto il passaggio nella giornata di domenica di un'intensa perturbazione di origine atlantica accompagnata da correnti miti ed umide dai quadranti meridionali che interesserà gran parte del territorio regionale, con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco, più frequenti ed abbondanti sulle zone settentrionali