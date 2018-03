Cronaca



Incidente stradale, auto si ribalta a S. Donato: due feriti

sabato, 31 marzo 2018, 19:34

di gabriele muratori

Brutto incidente stradale questo pomeriggio a San Donato, intorno alle 17, quando due automobili si sono scontrate presso l'incrocio tra via delle Città Gemelle e la via di San Donato. Una delle due auto, una Fiat 500, si è ribaltata su un fianco a seguito del terribile impatto.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la Fiat 500 stava scendendo dal cavalcavia per poi voltare alla sua sinistra in via di San Donato in direzione Lucca, mentre la Yaris, proveniente dalla bretellina e che stava proseguendo proprio verso il cavalcavia, ha tirato lungo per finire addosso alla Fiat nel centro del crocevia.

All'interno della Fiat 500 un ragazzo e una ragazza, con quest'ultima che è stata estratta dall'abitacolo con tutte le cautele del caso, adagiata sulla tavola spinale e condotta in pronto soccorso in codice giallo dall'ambulanza della Misericordia di Lucca. Sull'altra automobile, invece, marito e moglie e quest'ultima è stata anch'essa caricata sull'ambulanza infermieristica della Croce Rossa Italiana e condotta all'ospedale san Luca sempre in codice giallo. Entrambe le persone ferite non risulterebbero, almeno per il momento, in gravi condizioni. Giunta immediatamente a prestare supporto, una pattuglia dei carabinieri per effettuare i rilievi del caso e soprattutto per snellire il traffico, resosi subito caotico.

Ai bordi della strada molti residenti della zona sono accorsi per capire cosa successo, in quanto attirati dal forte rumore dell'impatto, e tra i quali sono nate subito le rimostranze volte a sostenere il disappunto verso l'attuale viabilità dell'incrocio, che troppo spesso si rende location di numerosi incidenti. "Accadono troppi incidenti stradali con troppa frequenza - sostiene un residente di via di San Donato - Troppo spesso accadono incidenti uguali a questo, sempre per mancate precedenze. Questi incidenti sono segnali d'allarme che possono prevenire tragedie più gravi come quel motociclista che morì proprio in questo punto nell'ottobre del 2013. E' necessario oggi che l'amministrazione comunale provveda a modificare la viabilità all'incrocio, magari sistemando una rotonda o comunque trovando una soluzione diversa dall'attuale, e possibilmente prima che ci scappi un altro morto".