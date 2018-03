Cronaca



Intense piogge in Lucchesia, Consorzio di Bonifica attivo con perlustrazioni e attività di prevenzione

domenica, 11 marzo 2018, 17:19

Giornata di perlustrazioni e attività di prevenzione per il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, alla prese con l’intensa precipitazione in corso anche in Lucchesia.



Gli uomini e i mezzi dell’Ente consortile sono infatti in allerta già da ore, per monitorare la situazione dei corsi d’acqua e dei canali, attraverso anche l’effettuazione di sopralluoghi sull’intero reticolo idraulico di Lucca e della Piana.



Come azione preliminare, sono state chiuse le prese dal Serchio che alimentano il Canale Nuovo e il Canale di Moriano; inoltre, gli operai consortili hanno effettuato un’accurata pulizia straordinaria delle griglie dei canali, al fine di assicurare un più efficace deflusso degli stessi.



D’accordo col Genio Civile di Lucca, è stata chiusa la cateratta, che permette di immagazzinare l’acqua nella cassa di mezzo dei Bottacci a Guamo: ciò con l’obiettivo di trattenere le acque che arrivano dal Guappero e dal Rio di Vorno, impedendo l’afflusso nel Canale Ozzeri, già al livello di guardia.



Dopo alcune segnalazioni, i tecnici del Consorzio hanno compiuto la perlustrazione delle canalette demaniali del nord del Capannorese, ed in particolare in località Camigliano.

Il Consorzio ricorda che, per emergenze, è in funzione il servizio di reperibilità, attivo 24 ore su 24, al numero telefonico 348/8867459.