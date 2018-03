Cronaca



Italia ultima in Europa per quanto riguarda il trasporto pubblico. Cub annuncia una class-action

mercoledì, 21 marzo 2018, 09:05

L'Italia si scopre ultima in Europa per quanto riguarda il trasporto pubblico, risorsa definita essenziale per un paese moderno in cui gli abitanti delle città grandi e piccole possano spostarsi comodamente e lasciare a casa le automobili private. A denunciarlo Cub Trasporti che annuncia una class-action.



"In Italia - afferma - purtroppo quello del trasporto pubblico è un settore troppo spesso lasciato a se stesso, abbandonato ai capricci delle società municipalizzate che lo gestiscono senza curarsi di quelle che sono le reali esigenze di spostamento dei cittadini. Mezzi pubblici inadeguati spesso in ritardo, malfunzionanti e sporchi che rendono la vita di chi per lavoro o per studio deve spostarsi ogni giorno davvero impossibile. Senza contare tutto il tempo perso ad aspettare che non viene conteggiato dai datori di lavoro. Ogni italiano perde ogni settimana almeno 10 ore per gli spostamenti in città tra traffico e ritardi dei mezzi; solo i cittadini greci fanno peggio di noi e perdono almeno 13 ore a settimana per spostarsi, un primato davvero poco invidiabile".



"Mezzi pubblici insufficienti e poche auto elettriche - incalza - mettono seriamente a rischio l'ambiente, perché il grande uso di autovetture private intasa il traffico e aumenta a dismisura il livello di smog nelle nostre città, smog che rende l'aria in molti casi irrespirabile. La nostra salute è anch'essa minacciata dallo smog eccessivo perché le particelle inquinanti provocano gravi problemi all'apparato respiratorio e cardiovascolare e in alcuni casi anche vertigini, nausea e vomito che indeboliscono seriamente il nostro organismo".



"La CUB Trasporti - sottolinea - da tempo denuncia la situazione del trasporto pubblico locale che versa in condizioni pietose; mezzi fatiscenti, linee che saltano, cessione delle linee ai privati, quindi ulteriore indebitamento. Per non parlare del tempo perso in questi anni per ricorsi di Mobit tutti persi e tutto questo ricaduto sulle tasche dei cittadini. E la nascita delle scatole vuote che nascono improvvisamente non ultima la ONE SCARL, nuove aziende solo di nome, nei fatti gli stessi amministratori presenti in altre aziende a formare l'esercito delle società partecipate che gestiscono i fondi pubblici. Ma nessuno in questo paese si ricorda del referendum del 2011? Referendum che dichiarò con un schiacciante NO alla privatizzazione. Perché farlo poi visto che la politica, destra e sinistra sono faccia della stessa medaglia, non l’hanno rispettato. Non è stata rispettata la volontà popolare, ma d'altronde si sa, in Italia questa è purtroppo diventata la normalità".



"Il trasporto pubblico - spiega - è parte integrante ed essenziale di un piano della mobilità urbana che guarda al futuro nel rispetto del territorio, dell’ambiente e delle persone; le scelte fatte fino ad ora paiono tendere ad un solo scopo, e sono le cronache raccontate dagli organi di stampa e dalle testimonianze dei fatti che molti cittadini utenti ci riportano tutti i giorni a dimostrare come la privatizzazione sia il totale fallimento del TPL in favore di altri mezzi di trasporto".



"E anche oggi - denuncia - dobbiamo registrare l'ennesimo disagio riscontrato a Lucca sulla Lam Blu per l'ospedale dove l'ennesimo BUS è rimasto fermo lasciando a piedi gli utenti che erano appena saliti dalla fermata posta davanti all'ospedale che tra altro ricordiamo sempre occupata per la dilagante maleducazione degli automobilist".



"Invitiamo i lavoratori di Ctt nord, gli utenti del servizio e chiunque, a qualsiasi titolo, abbia a che fare con il trasporto pubblico locale - conclude - , ad esporci le problematiche e le criticità riscontrate che, garantiamo che lotteremo perché chi subisce danni e beffe sia risarcito, come da tempo abbiamo informato la CUB promuove una Class Action. È a disposizione una casella di posta elettronica: INFO: CUB Trasporti Sede legale Firenze Via Guelfa 148/R - 50129 Firenze (FI) Email: cub-trasporti@libero.it "