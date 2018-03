Laboratori e corsi a “Grossomodo” il centro di educazione al riuso

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 9 marzo 2018, 15:29

Il coordinatore provinciale DiCCAP Lucca, cav. Domenico Gatto, scrive all’amministrazione comunale per ringraziarla delle parole di elogio nei loro confronti

venerdì, 9 marzo 2018, 10:42

Sabato 10 e domenica 11 marzo 2018 si terrà in tutta Italia, e in particolare a Lucca, la 17^ giornata nazionale dell'Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali)

giovedì, 8 marzo 2018, 17:10

Ancora un'altra giornata in piazza per la polizia di stato, stamattina, insieme agli altri protagonisti del codice rosa, in Piazza Napoleone, a Lucca, per festeggiare le donne con l'impegno di sempre: quello di accogliere, ascoltare ed aiutare

giovedì, 8 marzo 2018, 13:09

Ieri sera, la volante ha arrestato un italiano per furto all'interno di un supermercato di via Carlo del Prete. Il ladro si era appropriato di accessori di telefonia per un valore di 115 euro. Il soggetto non è nuovo a questi illeciti

giovedì, 8 marzo 2018, 11:16

Si amplia la teleassistenza a favore delle persone anziane che vivono a Lucca. Da aprile infatti il servizio, già attivo da alcuni anni su telefono fisso, potrà essere utilizzato anche su telefoni cellulari, in modo da seguire l'anziano nelle diverse necessità, anche al di fuori della propria abitazione

mercoledì, 7 marzo 2018, 11:31

Nessuna sorpresa per la risposta della direzione aziendale alle osservazioni fatte da Cisl Fp A.T. Lucca in merito a talune problematiche che riguardano la sanità e la sua organizzazione e che la Cisl Fp intende meglio precisare