Ladri alla Fondazione Campus: via soldi e altri valori dalla cassaforte

martedì, 20 marzo 2018, 09:43

Ladri in azione nella notte tra sabato e domenica alla Fondazione Campus - vera e propria Accademia del turismo le cui lauree sono date da un consorzio formato da tre università, Pavia, Pisa e Lugano - di via del Seminario. In due, presumibilmente di nazionalità maghrebina, si sono introdotti nei locali della fondazione Campus di via del Seminario dove, dopo aver messo tutto a soqquadro, sono riusciti ad aprire la cassaforte dalla quale hanno preso un assegno, una carta di credito subito bloccata e poco denaro contante. Uno studente dei corsi di laurea, rientrando con il padre alla foresteria, ha notato due persone che stavano uscendo dall'edificio e, pensando si trattasse di studenti, ha sfanalato per chiedere una mano a trasportare i bagagli. I due ladri, però, sono rientrati e successivamente usciti con in mano un martello e un sacchetto. A quel punto padre e figlio, comprendendo trattarsi di ladri, si sono mossi all'inseguimento, ma la coppia è riuscita a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce. Nel frattempo il ragazzo ha avvertito i carabinieri del Norm che sono intervenuti sul posto.

Nelle foto: gli uffici di Campus messi a soqquadro e la cassaforte sventrata