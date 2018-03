Cronaca



L'allerta neve termina alla mezzanotte, domani scuole aperte su tutto il territorio comunale

giovedì, 1 marzo 2018, 18:41

Come annunciato dalle previsioni meteo, dalle prime ore della mattina un'intensa nevicata ha interessato la piana di Lucca e tutta la Toscana centro-settentrionale. Il fenomeno si è attenuato nel corso della mattinata fino a interrompersi nel primo pomeriggio. In tutto il territorio comunale non si sono registrate criticità di particolare rilievo e il piano per la neve della Protezione civile ha consentito di mantenere aperta o ripristinare velocemente la viabilità principale di collegamento fra le frazioni comunali. I volontari e il personale dell'amministrazione comunale sono comunque intervenuti per rispondere a 63 segnalazioni provenienti dal territorio relative soprattutto a spazzamento neve da strade secondarie.

Alle 13.17 di oggi (giovedì 1 marzo) è stato emesso un aggiornamento del bollettino di criticità regionale che prevede per il territorio di Lucca, il passaggio dell'allerta arancione per neve al livello inferiore giallo fino alle ore 23,59 di oggi. Dalle 00,00 di venerdì 2 marzo cessa completamente l'allerta neve. Allerta gialla invece per tutta la giornata di venerdì per rischio idraulico e idrogeologico sul reticolo minore, mentre sempre venerdì allerta ghiaccio gialla dalla mezzanotte fino alle ore 13.

Domani (venerdì 2 marzo) le scuole nel territorio comunale di Lucca saranno regolarmente aperte. L'amministrazione raccomanda comunque la massima prudenza alla guida: attenzione soprattutto al ghiaccio, in particolare sulle strade collinari e nelle vallate minori. Ogni nucleo familiare valuti i rischi possibili e eventualmente decida se evitare di mettersi in viaggio. Il Centro operativo comunale della Protezione civile, aperto, per seguire l'evolversi degli eventi e le criticità sul territorio, vista la fine dell'allerta arancione, è stato chiuso alle ore 18.

Anche questa serata saranno attivi i mezzi spargisale su tutte le strade comunali. Come già comunicato alcuni giorni fa, in questi giorni di intenso freddo è stato allestito un dormitorio pubblico straordinarioaperto giovedì 1° marzo e domani (venerdì 2) presso il Foro Boario (via per Camaiore – Borgo Giannotti) con ingresso dalle ore 19.30 fino alle 20.30 per informazioni 800 662 999.